Prijs voor heldere taal gaat naar 'nerd' Lieven Scheire

Tv-gezicht Lieven Scheire (foto) heeft de Wablieft-prijs 2018 gewonnen, die elk jaar een organisatie, project of persoon bekroont die heldere taal gebruikt. De man achter onder meer 'Team Scheire' op Canvas en podcast 'Nerdland' maakt wetenschap bevattelijk voor iedereen, klinkt het. De prijs werd gisteravond uitgereikt in Mechelen, maar de presentator zelf kon er niet bij zijn. In een filmpje liet hij weten dat hij vereerd was, "zeker als ik zie wie de prijs voor mij won". Zijn voorgangers waren onder anderen onze weervrouw Jill Peeters, voetballer Vincent Kompany en seksuologe Goedele Liekens.

