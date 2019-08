Exclusief voor abonnees Prijs varkensvlees piekt 24 augustus 2019

00u00 0

De prijs van varkensvlees is de voorbije weken gestegen naar het hoogste niveau in bijna twee jaar. Per kilogram levend varken wordt 1,30 euro betaald, per kilogram geslacht varken is dat 1,60 euro. "Als de prijzen hoog blijven, is het onvermijdelijk dat dit ook de consument raakt", zegt Michael Gore van Febev, de Federatie van het Belgische Vlees. Reden voor de stijging is de blijvende vraag naar varkensvlees vanuit China en Zuidoost-Azië, waar de Afrikaanse varkenspest tot massale slachtingen geleid heeft. Voor onze landbouwers is dit uiteraard goed nieuws: zij krijgen hierdoor wat extra zuurstof.