Prijs van vastgoed blijft stijgen JVG

03 april 2020

05u00 2 De Krant De prijs van het vastgoed zit nog steeds in de lift. In Vlaanderen werd in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 291.358 euro betaald voor een huis. Dat was 1,4% meer dan de gemiddelde prijs in 2019. Voor een appartement bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 245.355 euro, liefst 5,5% meer dan vorig jaar, wat meteen de grootste toename was van de laatste tien jaar.

De vastgoedprijzen gingen er evenwel niet overal (even sterk) op vooruit ten opzichte van 2019. Voor huizen werd de grootste prijsstijging (3,6%) opgetekend in de provincie Antwerpen, waar nu al gemiddeld 315.237 euro wordt betaald. In Oost-en West-Vlaanderen waren er daarentegen dalingen met 0,3% en 0,6% tot respectievelijk 279.588 euro en 259.529 euro. De goedkoopste huizen staan niettemin nog altijd in Limburg, waar bij een aankoop gemiddeld 247.007 euro werd neergeteld.

Meer nieuwbouw

Ook voor appartementen werd de grootste prijsstijging in Antwerpen opgetekend. De flats gingen er in het eerste kwartaal van de hand voor gemiddeld 231.224 euro, 7,4% meer dan het gemiddelde over heel 2019. Oost-Vlaanderen kende dan weer de kleinste toename van de gemiddelde prijs. Die dikte er 1,2% aan tot 237.835 euro. In Brussel werd voor een appartement in het eerste kwartaal gemiddeld 265.559 euro betaald.

De hogere prijs voor de appartementen moet wel in het juiste perspectief gezien worden. De toename wordt onder meer vertekend door het grotere aantal nieuwbouwappartementen dat wordt verhandeld. Die zijn duurder dan oudere flats. Ook vorig jaar zorgden ze al mee voor een prijseffect. Over heel 2019 dikte de prijs van een appartement in Vlaanderen ook al aan met 3,8%. Bovendien speelde het voorbije kwartaal in Vlaanderen nog een tweede effect. Op 1 januari 2020 werd het fiscaal voordeel van de woonbonus afgeschaft voor wie leende voor de aankoop van zijn eigen woning, waardoor mensen die een woning of huis kochten om zelf te bewonen versneld hun transactie hebben afgerond voor Nieuwjaar. Wie een pand kocht om het te kunnen verhuren, kon wel wachten tot in 2020. Een groter deel van de transacties uit het eerste kwartaal betreft dan ook investeringsvastgoed.

Intussen valt bij de notarissen ook de impact van de coronacrisis te meten. In de week van 16 maart 2020 waren er, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, 27,1% minder transacties in België, in de week van 23 maart bedroeg de daling zelfs 39,3%. De kans is groot het aantal transacties blijft dalen in de komende weken, zegt de notarisfederatie. (JVG)