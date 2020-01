Exclusief voor abonnees Prijs van 1 miljoen euro voor neuroloog die Stig Broeckx hielp na coma 17 januari 2020

00u00 0

Neuroloog Steven Laureys heeft uit handen van prinses Astrid de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten gekregen. Hij is een expert in de diagnose van mensen die wakker geworden zijn uit een coma, maar bij wie het bewustzijn weggevallen of slechts deels hersteld is. Aan de prijs hangt een bedrag van 1 miljoen euro vast. De jury verkoos Laureys voor het werk dat hij al bereikte met de Coma Science Group, maar ook voor zijn onderzoek. Samen met zijn team ontwikkelt hij therapieën om het brein te stimuleren en zo tot een eventueel herstel te komen. Een bekende patiënt met wie hij fantastische resultaten boekte, is ex-wielrenner Stig Broeckx.