Prijs Stookolie hoogst sinds 2014 23 mei 2018

De prijs van stookolie staat vandaag op het hoogste peil sinds november 2014. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt maximum 0,7255 euro per liter. Dat is een stijging met 2,54 cent per liter, zo blijkt uit een mededeling van de Federale Overheidsdienst Economie. Aanleiding van de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.