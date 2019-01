Prijs op bestelbon van auto kan niet meer omhoog 22 januari 2019

Het wordt in de toekomst niet meer mogelijk om de prijs die op de bestelbon van een wagen staat nog te herzien, bijvoorbeeld omdat de catalogusprijs tijdens een leveringstermijn van meer dan vier maanden is gestegen. De bestelbon en de algemene voorwaarden worden ook vereenvoudigd en moeten onder meer de duur van de wettelijke garantie en de uiterste leveringsdatum vermelden. Dat staat in een nieuw koninklijk besluit. De nieuwe regels worden in het laatste kwartaal van 2019 van kracht en gelden ook voor de verkoop van tweedehandswagens. Specifiek voor de verkoop van tweedehandswagens komt er ook een checklist die de consument duidelijkheid geeft over de staat van het voertuig. Dat moet het voor verkopers onmogelijk maken om hun wettelijke garantieverplichtingen te ontlopen. (SPK)

