Priester biecht op dat hij 120.000 euro van parochie stal 20 november 2018

God ziet alles. Dat weerhield een Duitse priester er toch niet van om 120.000 euro te stelen uit de parochiekassa. Met het geld nam de eerwaarde bovendien deel aan een frauduleuze, online loterij. "Ik heb me laten vangen door oplichters op het internet", biechtte de 64-jarige zondaar afgelopen zondag tijdens de mis aan zijn parochianen op. "Ik heb me laten overtuigen om verschillende keren geld naar hen over te schrijven." De priester, die zelf naar de politie en het bisdom stapte, moet al het geld dat hij gestolen (én verloren) heeft, terugbetalen. Hij speelde ook zijn taken in de bestuursraad van de parochie kwijt. (SPK)