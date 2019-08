Exclusief voor abonnees Pride Parade breekt record, ondanks start in "lastige buurt" 12 augustus 2019

00u00 0

Met 90.000 mensen - volgens de organisatie zelfs 110.000 - heeft de Antwerp Pride Parade zaterdag alle records gebroken. Vorig jaar waren het er nog maar 75.000. Voor het eerst startte de parade op het multiculturele en ooit zo beruchte Sint-Jansplein. Daar keken moeder Aiha en haar zoon Zakariya de ogen uit. "We zijn nog niet lang in België. Mijn moeder nog maar een jaar, ik twee jaar", vertelt twintiger Zakariya, gevlucht uit Syrië. "We wonen in een zijstraat van het Sint-Jansplein. Van de parade had ik nog nooit gehoord, maar het is fantastisch. Die vrijheid die jullie hier hebben, kennen we niet. Homo's hebben het bij ons véél moeilijker."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis