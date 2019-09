Exclusief voor abonnees Preud'homme: "Wij vonden het gaatje niet" 02 september 2019

00u00 0

Preud'homme reageerde opvallend rustig op de 1-0-nederlaag. Terwijl routinier Mpoku het gevoel had dat de spelers er niet alles aan hadden gedaan - "onze prestatie was te weinig, zo simpel is het" -, wou MPH niet dramatiseren.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Preud'homme

Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal