Preud'homme waarschuwt zijn spelers 19 januari 2019

"We hebben in Kortrijk gezien dat die ploeg bepaalde troeven heeft." De spelers van Standard zijn door Michel Preud'homme gewaarschuwd voor vanavond. "Ze hebben niet meer verloren sinds onze overwinning daar - dat wil toch iets zeggen. Hun manier van spelen is misschien wat veranderd sinds de komst van Vanderhaeghe, maar de kwaliteit blijft. We moeten zeer geconcentreerd voetballen. We klopten dan wel Mainz en Borussia Mönchengladbach op stage, dat werk moet ook gebeuren tegen Kortrijk. Ze nemen weinig risico's en lijden amper balverlies in de laatste dertig meter." (FDZ)