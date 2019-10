Exclusief voor abonnees Preud'homme "Voor 90% tevreden" 25 oktober 2019

Michel Preud'homme had het over een gemiste kans. "We speelden goed tegen een sterk Frankfurt. Ik ben voor 90% tevreden over de prestatie van mijn ploeg. Het zijn details die beslissen over dit resultaat - we laten ons twee keer pakken op een stilstaande fase én we moesten voor de rust minstens één keer scoren als je kijkt naar onze kansen. En na de 2-1 konden we nog gelijkmaken (Lestienne miste, red.). Maar ik ben blij met onze evolutie na Arsenal. We konden Frankfurt bij momenten wegdrukken."

