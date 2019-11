Exclusief voor abonnees Preud'homme: "Ref mocht meer respect tonen voor voetbalregels" 12 november 2019

Michel Preud'homme legde de vinger op de wonde na de eerste thuisnederlaag van het seizoen voor Standard. "Als je speelt tegen KV Mechelen, moet je duels winnen. Daar hadden we voor gewaarschuwd en dat hebben we te weinig gedaan in een groot deel van de wedstrijd. Ze waren sterker dan wij. Op de eerste bal, op de tweede bal. Wij waren niet klaar om naar de oorlog te gaan. Maar we hebben ook kansen gekregen die we niet afwerkten."

