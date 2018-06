Preud'homme over zijn rol bij Standard: "Verantwoordelijk voor alle beslissingen" 16 juni 2018

Michel Preud'homme heeft het op Standard TV over zijn rol bij de Rouches vanaf volgend seizoen. "Het merendeel van de trainingen zal gegeven worden door Emilio Ferrera - we bereiden ze wel samen voor. Het is een grote kwaliteit van hem. Hij is net zo gedreven als ik. We dagen mekaar constant uit met ideeën voor trainingen of tactische dingen. Als we beginnen, stoppen we niet. Maar om duidelijk te zijn: alle beslissingen, alle analyses vallen onder mijn verantwoordelijkheid. (lacht) Wees gerust: ik zal nog op het veld staan en deel uitmaken van de ploeg. Alleen zal ik soms aanwezig zijn om andere dingen te doen die ook hun belang hebben voor de club." (FDZ)