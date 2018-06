Preud'homme opent met Rouches tegen ex-club AA Gent 13 juni 2018

Haal de agenda's maar boven. De Pro League maakte gisteren de kalender voor het nieuwe seizoen bekend. Warmdraaien doen Club Brugge en Standard op 22 juli in de Supercup. Zijn eerste afspraak in de competitie kruist Standard-coach Michel Preud'homme ongetwijfeld eveneens in het rood aan. Dan ontvangt hij op Sclessin AA Gent, die andere ex-club waar hij ooit successen boekte.

