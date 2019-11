Exclusief voor abonnees Preud'homme "Op zich geen slecht resultaat" 29 november 2019

Michel Preud'homme reageerde rustig op het gelijkspel in Guimarães - een moeilijk te bespelen tegenstander. "Frankfurt won hier slechts met 0-1, Arsenal speelde 1-1 gelijk... Dan is dit als je het globaal bekijkt geen slecht resultaat. Maar natuurlijk hoop je altijd op meer. Het is jammer dat we op het einde van de eerste helft nog dat tegendoelpunt krijgen."

