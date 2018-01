Preud'homme naar Bordeaux: vandaag of morgen uitsluitsel 19 januari 2018

Michel Preud'homme weet vandaag of ten laatste zaterdag officieel of hij de nieuwe trainer van Girondins Bordeaux wordt. Preud'homme vloog gisterochtend naar Bordeaux om er een gesprek van een paar uur te hebben met de hoofdaandeelhouder van de club. Het onderhoud verliep volgens diverse bronnen in een zeer goede sfeer. In de vooravond nam Preud'homme het vliegtuig terug naar België, om er in de televisiestudio's van RTBF een uitzending bij te wonen helemaal gewijd aan hem en zijn carrière - familie en vrienden waren uitgenodigd. Na de uitzending stapte MPH opnieuw in het vliegtuig... naar Bordeaux.

