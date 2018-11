Preud'homme moet schuiven achterin, Oulare voor het eerst geselecteerd 24 november 2018

00u00 0

Toch iet of wat verdedigende kopzorgen voor Standard. Luyindama is vanavond geschorst tegen Eupen, Cavanda herstelt nog steeds van een schouderblessure en Sébastien Pocognoli - hij haalt de selectie wél - is nog steeds geen honderd procent. "Maar als ik hem nodig heb, kan ik op hem rekenen", aldus Michel Preud'homme. "Sébastien bijt door omdat er een paar afwezigen zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN