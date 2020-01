Exclusief voor abonnees Preud'homme: "KVK heeft opnieuw vertrouwen" 31 januari 2020

00u00 0

Het was woensdagochtend schrikken op Sclessin toen de politie binnenviel bij voorzitter Bruno Venanzi én op de club. Een dag later was de focus verlegd naar de match van straks in Kortrijk. "Of ik gesproken heb met Bruno Venanzi? We praten elke dag", aldus Preud'homme. "De club heeft gezegd wat ze mocht zeggen in het communiqué. Maar het heeft de spelers niet verstoord in de voorbereiding."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis