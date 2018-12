Preud'homme: "Hebben er alles aan gedaan om te winnen" 14 december 2018

Michel Preud'homme benadrukte gisterenavond het positieve in Akhisar. Na een mooie Europese campagne zijn de Rouches uitgeschakeld. Ze haalden tien punten uit zes wedstrijden. "We hebben er alles aan gedaan. Ook hier, in Turkije. We hebben het nodige gedaan om te winnen. Jammer genoeg is het ons niet gelukt. Voor de rust hadden we een grote kans met Vanheusden, in de tweede helft met Orlando Sá. Vond de trainer van Akhisar dat we een strafschop verdienden? (grijnst) Mocht hij trainer zijn van Standard, zou hij het gewend zijn dat ze geen penalty fluiten. Ach, als je in Europa de kansen niet afmaakt... Maar we hebben uiteindelijk gedaan wat we moesten doen in Europa. Met tien punten ga je normaal gezien door - Genk is groepswinnaar met elf punten. Met uitzondering van onze match in Sevilla was het elke keer goed."

