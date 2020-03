Exclusief voor abonnees Preud'homme "Goede spelers schitteren 15 keer op seizoen, héél goede 25 keer" 07 maart 2020

00u00 0

"Mijn ploeg heeft niet gedaan wat we hadden voorbereid. En het was niet de eerste keer." Michel Preud'homme kwam kort terug op de nederlaag in Charleroi. "Of het me verrast heeft? We hadden er alleszins op gehamerd de week voorafgaand aan Charleroi. Wat is het verschil tussen een goede of een héél goede ploeg? Het aantal keer dat je prestaties kan herhalen. Ik denk dat alle spelers in de Jupiler Pro League kunnen zeggen dat ze op zijn minst één schitterende wedstrijd gespeeld hebben. De goede spelers zullen dat vijftien keer op een seizoen doen, de héél goede herhalen dat 25 keer. Dat is hetzelfde voor een ploeg. Enkel door regelmaat in de prestaties te leggen, kan je groeien." STVV mag in principe geen al te moeilijke klip zijn. Zeker niet op Sclessin. "Ik hoop dat iedereen zich ervan bewust is dat het niet gemakkelijk zal worden. Sint-Truiden heeft kwaliteiten, we moeten ze au sérieux nemen. Ik heb bepaalde dingen benadrukt, veel gepraat, veel beelden laten zien. Die moet je tonen in de hoop dat die foutjes niet meer voorvallen." (FDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis