Preud'homme: "Dit is geen voorbereiding op Ajax" 03 augustus 2018

00u00 0

Dinsdag al speelt Standard in de derde voorronde van de Champions League tegen Ajax, maar de focus van Michel Preud'homme ligt nog volop op W.-Beveren. "Volgende week is er tijd genoeg om over Ajax te praten", aldus MPH. "Ik ga W.-Beveren zeker niet bekijken als voorbereiding op Ajax. Verwacht dus niet dat ik spelers speciaal ga laten rusten, of zo. De competitie primeert, Champions League is een bonus. We willen er staan van in het begin en niet pas in de play-offs."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN