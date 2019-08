Exclusief voor abonnees Pretparken doen het goed, ondanks regen en hitte 31 augustus 2019

00u00 0

Ondanks de drie hittegolven en heel wat regendagen tussenin, tekenen zowat alle Belgische pretparken een zowat even goede zomer op als vorig jaar. Zowel Plopsa, Walibi als Mini-Europa evenaarden de bezoekerscijfers van 2018. Bellewaerde merkte een dipje tijdens de extreem warme dagen in juli en augustus, maar haalde dat toch op tijdens de andere vakantiedagen. Het pas geopende Bellewaerde Aquapark deed het uitstekend. Boudewijn Seapark in Brugge zag dat het openlucht waterpark voor de nodige verkoeling kon zorgen: zij hadden een piekdag op 16 augustus. Ook de indoorparken deden het trouwens goed. Plopsa stelde daar zelfs een opvallende stijging vast tegenover vorig jaar. "Dat komt enerzijds doordat mensen koelere plekken opzoeken tijdens de hitte, en anderzijds doordat er meer regendagen waren dan vorige zomer", klinkt het bij Plopsa.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis