Exclusief voor abonnees Pretpark-inflatie 31 juli 2019

00u00 0

Score voor de Efteling in jullie krant: 4 op 5. Niet overdreven, vind ik. In geen enkel ander pretpark in de Benelux is de totaalbeleving groter. Zelfs tot in de toiletten dringt de sprookjessfeer door. Bravo! Minder sprookjesachtig zijn de ticketprijzen in de grote vakantie: 42 euro aan de kassa, 2 euro minder als je je toegangskaartje via de site aankoopt. Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen. Een zomers dagje Efteling kost ons minimaal 240 euro. En dan hebben we onze auto nog niet geparkeerd (12,50 voor een dag) en gegeten of gedronken. Prijzig voor één dagje vertier. Al zeg ik misschien beter: voor enkele ogenblikken vertier, want eigenlijk betalen we vooral om onze tijd in wachtrijen door te brengen. Bon, dat laatste is een oud zeer. De pretpark-inflatie (met de Efteling als uitschieter) daarentegen is werkelijk ongezien. In 2015 hadden experts al berekend dat de entreeprijzen 17 % gestegen waren in amper vijf jaar tijd. Woekeren met hoofdletter, noem ik dat. Enfin, Efteling, wij stoppen ermee. Dat zeg ik met pijn in het hart, want zo ontneem ik mijn kinderen jeugdsentiment dat ik zelf wel heb. Sorry, maar tot nooit meer, Langnek.

