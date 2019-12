Exclusief voor abonnees Presidenten Rusland en Oekraïne praten weer na drie jaar 09 december 2019

De presidenten van Rusland en Oekraïne spreken vandaag voor het eerst in ruim drie jaar over het conflict in het oosten van Oekraïne. Dat gebeurt in Parijs, waar gastheer Emmanuel Macron kosten noch moeite heeft gespaard om de onderhandelingen te reanimeren. De verwachtingen zijn echter laag. De Oekraïense president Volodimir Zelenski liet al verstaan dat hij het een succes vindt dat de top met zijn collega Vladimir Poetin überhaupt plaatsvindt.