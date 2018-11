Preses AS Monaco opgepakt 07 november 2018

Dmitri Rybolovlev, de voorzitter van AS Monaco, is gisteren opgepakt in het kader van een onderzoek naar corruptie. Volgens de Franse krant 'Le Monde' is een huiszoeking uitgevoerd bij de Russische miljardair. 'Le Monde' heeft ook duizenden sms-berichten overgeleverd aan de Monegaskische politie waaruit moet blijken dat er een geheim netwerk van contacten bestaat tussen Rybolovlev en de lokale autoriteiten.

HLN