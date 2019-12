Exclusief voor abonnees Première in 14 zalen tegelijk, mijn gedacht! 11 december 2019

In liefst veertien bomvolle filmzalen ging de vierde 'F.C. De Kampioenen'-film gisteren in première. De hele cast, onder wie nieuwkomer Bab Buelens en de revaliderende Johny Voners, tekende gisteren present in de Antwerpse Kinepolis, waar de fans maar wat graag selfies maakten. Kampioen zijn is plezant, maar soms ook wel vermoeiend - mijn gedacht!

