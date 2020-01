Exclusief voor abonnees Première 'All of Us' Zoon van Jelle De Beule steelt de show 08 januari 2020

00u00 0

Op de première van de tragikomische film 'All of Us' was Ellis, de tienjarige zoon van acteur en tv-maker Jelle De Beule (38) en schrijfster Sylvia Van Driessche (44), de ster van de rode loper. Hij speelt in de prent het zoontje van de terminaal zieke huisvrouw Cathy (Maaike Neuville): zijn allereerste filmrol.

