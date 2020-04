Exclusief voor abonnees Premier Wilmès roept land op: "Hou nog even vol" 06 april 2020

"We moeten volhouden, ondanks alles, meer dan ooit", dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) gisteren gezegd in een videoboodschap (foto) aan alle Belgen. Ze klonk hoopvol, maar riep iedereen op om door te zetten, ook al wegen de lockdownmaatregelen zwaar. "We weten dat er na de piek nog vele ziekenhuisopnames zullen volgen, en helaas ook overlijdens. Die berichten, de komende weken, zullen een beproeving zijn. Maar op een dag zal de beproeving achter ons liggen." De terugkeer "naar de normaliteit" wordt al voorbereid, klonk het. "We hebben een lang proces van heropbouw voor de boeg. Het is evident dat er een vóór- en een na-corona zal zijn." De premier riep ook op tot respect voor de politie. "Zij zijn er om u te beschermen, niet om u lastig te vallen."

