Premier Wilmès: "Meer testen = juistere cijfers"

Premier Sophie Wilmès (MR) zei gisteren in de Kamer dat de statistieken van de corona-overlijdens in ons land correcter zullen zijn naarmate er meer testen uitgevoerd worden in de woonzorgcentra. "We willen zo transparant mogelijk zijn, maar dan moeten we ook de juiste cijfers geven", zei ze. "Uit een eerste analyse blijkt dat van alle geteste bewoners met symptomen 48% daadwerkelijk besmet is met Covid-19."

