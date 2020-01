Exclusief voor abonnees Premier Wilmès gaat naar Congo 23 januari 2020

Een van de speeddates van onze premier Sophie Wilmès (MR, foto links) op het Wereld Economisch Forum in Davos was de Congolese president Felix Tshisekedi (rechts). Na het onderonsje bevestigde ze een reis naar Congo begin februari. De relatie tussen België en zijn ex-kolonie verliep de voorbije jaren zeer woelig. Maar sinds president Tshisekedi aan de macht is, is er sprake van een verzoening. Wilmès en Tshisekedi hadden het onder meer over de heropening van het Congolese consulaat in Antwerpen en de benoeming van een Congolese ambassadeur in Brussel. (IVDE)

