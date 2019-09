Exclusief voor abonnees Premier schuift begroting door naar formateurs 21 september 2019

00u00 0

Premier Charles Michel houdt z'n handen af van de begroting en schuift de opdracht door naar de formateurs. Door de val van de regering eind vorig jaar is er voor 2019 geen echte begroting die door het parlement is goedgekeurd. De overheid werkt met een soort noodbegroting, waarbij elke maand niet meer mag worden uitgegeven dan het jaar ervoor. Een ontslagnemende regering kan geen begroting opstellen, ook al staan de cijfers in het rood en verwacht Europa tegen 15 oktober van elke lidstaat een voorstel. "Minister van Begroting Wilmès doet wat ze moet doen om aan de mensen die aan de regeringsvorming zullen beginnen de belangrijke elementen over te maken die het mogelijk maken om zo snel mogelijk - en hopelijk binnen de gestelde termijn - een begroting aan Europa over te maken", klonk het.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis