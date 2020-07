Exclusief voor abonnees Premier schiet 'dubbele ministers' van Jambon meteen af 13 juli 2020

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) lanceerde afgelopen weekend een opvallend voorstel voor de federale regeringsonderhandelingen. Hij wou in de volgende federale regering een reeks ministerportefeuilles verdelen tussen een Nederlands- en een Franstalige minister. De Vlaamse minister van Werk in de federale regering zou dan nauw samenwerken met zijn collega van Werk in de Waalse regering, aldus Jambon. Volgens Jambon moeten naast arbeidsmarkt onder meer ook de bevoegdheden gezondheidsbeleid "op één hand komen". "Je kan dat al voorbereiden door ze te splitsen binnen de federale regering. We moeten naar een ander model gaan." Net als de PS reageerde premier Sophie Wilmès (MR) meteen afwijzend op het voorstel. "Als minister op het federaal niveau moet je het hele land verdedigen. Het maakt niet uit van je welke zijde van de taalgrens je komt."

