Premier noemt N-VA en PS "nationaal-socialistische cocktail" 25 maart 2019

00u00 0

Op een verkiezingscongres van zijn partij heeft Charles Michel (MR) in wel heel ongelukkige bewoordingen gewaarschuwd voor een alliantie tussen PS en N-VA. "Die nationaal-socialistische cocktail zou erger zijn dan een brexit", zei de premier. PS-voorzitter Elio Di Rupo reageerde meteen boos op die vergelijking met de nazi's. "Een gebrek aan fatsoen tegenover de slachtoffers van de Holocaust." Voormalig vicepremier Jan Jambon (N-VA) liet weten geschokt te zijn en benadrukte ook dat er geen sprake is van een as met de socialisten. Volgens de MR ging het om een lapsus. "Michel wilde enkel verwijzen naar een nationalistische en een socialistische partij."