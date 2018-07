Premier niet naar Sint-Petersburg 10 juli 2018

00u00 0

De Rode Duivels kunnen vanavond op royale steun rekenen. Koning Filip en koningin Mathilde reizen vandaag naar Sint-Petersburg om de WK-wedstrijd bij te wonen. Ze vergezellen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die eerder al zijn komst had aangekondigd. Premier Charles Michel gaat uiteindelijk niet naar Rusland, maar zal de wedstrijd samen met de supporters in 's Gravenbrakel bijwonen, de gemeente waarvan aanvoerder Eden Hazard afkomstig is. "Het is niet mogelijk om de NAVO-top van 11 en 12 juli in Brussel te combineren met een verplaatsing naar Sint-Petersburg", klinkt het op zijn kabinet. (DDW)