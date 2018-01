Premier Michel woensdag op bezoek bij Poetin 27 januari 2018

Premier Michel (MR), pas terug uit Davos, brengt komende week een officieel bezoek aan Rusland. Hij spreekt er dinsdag met premier Medvedev en woensdag met president Poetin, de enige wereldleider die hij nog niet eerder ontmoette. Michel zal er met Poetin praten over buitenlandse en binnenlandse kwesties en over economische belangen. Hij is een van de eerste Europese regeringsleiders van zijn generatie die naar Moskou trekt. In de lente plant ook de Franse president Macron een bezoek aan het Kremlin. Michel zal in Moskou ook speechen voor de prestigieuze Hogeschool voor Economie. Onderwerp is de Europese Unie, waarmee het Rusland van Poetin geopolitiek en economisch op gespannen voet leeft. "Maar Rusland blijft onze grote buur", klinkt het in de omgeving van de premier. "Er is geen reden om ons bezoek uit te stellen. Later dit jaar zou krap worden, want deze zomer organiseert Rusland het WK voetbal met onze Rode Duivels." Daarvoor moet straks alles wijken. (JS)

