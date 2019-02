Premier Michel noemt VN-rapport "heel vreemd" 13 februari 2019

Het rapport van de VN-experts over ons koloniaal verleden is nog niet klaar, maar het tussentijdse verslag dat maandag gepresenteerd werd, klinkt premier Charles Michel (MR) alvast "heel vreemd" in de oren. De deskundigen stellen onder meer dat ons land zich moet excuseren voor de gruweldaden in Congo én dat er in onze samenleving nog altijd sprake is van diepgewortelde discriminatie. "Ik heb de indruk dat we in België altijd geprobeerd hebben, en nog verder werken, om maximaal de strijd tegen elke vorm van discriminatie te versterken", zei Michel gisteren. Hij zal eerst en vooral nagaan of het uittreksel "in overeenstemming is met de geest van het rapport" en stipt aan dat de overheid later nog de gelegenheid zal krijgen om opmerkingen te maken. Het volledige onderzoek wordt in september gepresenteerd.

