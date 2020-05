Exclusief voor abonnees Premier League week later van start? 15 mei 2020

De Premier League gaat mogelijk pas een week later van start: 19 juni in plaats van 12 juni. Spelers en trainers, gesteund door hun vakbonden, stelden in een videocall vragen bij een te snelle herstart. Omdat de clubs de groepstraining nog altijd niet konden hervatten, vrezen de trainers voor niet-fitte spelers en een karrenvracht aan blessures. Spelers vragen een voorbereiding van minstens vier weken. Met trainingen waar full contact is toegestaan. "We hebben nog te weinig antwoorden", klinkt het. Ook Kevin De Bruyne woonde de videocall bij, als vertegenwoordiger van Man City. Het doel van alle partijen is nog altijd om het seizoen af te maken, maar 'Project Restart' loopt wel vertraging op. (KTH)

