Bij Tottenham nemen ze er stilaan vrede mee. De club maakt zich op voor het afscheid van Jan Vertonghen. Een maand voor het eind van zijn contract is er nog altijd geen akkoord in zicht over een nieuwe overeenkomst. Getwist over de contractduur. Een U-bocht is momenteel niet in zicht. Dus bereiden de Spurs een toekomst voor zonder zijn verdediger na acht jaar dienst.

