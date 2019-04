Exclusief voor abonnees Premier League sterk tegen hervorming CL 06 april 2019

00u00 0

De Premier League is sterk tegen een mogelijke hervorming van de Champions League gekant. "Onze clubs zijn het er unaniem over eens dat het niet past dat de Europese voetbalinstanties een plan uitwerken dat de structuur, de kalender en de inzet van onze eigen competitie aantast", klinkt het. Volgens verscheidene media ligt het plan op tafel om vanaf 2024 32 clubs in de groepsfase in vier groepen van acht onder te brengen. De eerste zes van elke groep zouden ongeacht hun klassement in eigen land, geplaatst zijn voor de volgende editie, waarmee de Champions League dicht bij een gesloten systeem zou aanleunen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen