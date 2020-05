Exclusief voor abonnees Premier League herstart op 17 juni, Serie A op 20 juni 29 mei 2020

Na de Bundesliga, waar ondertussen al drie speeldagen zijn afgewerkt, hebben ook de Premier League en de Serie A een datum vastgepind om te hervatten. De Premier League-clubs vonden een akkoord om op 17 juni opnieuw te starten. De Britse regering had eerder al haar fiat gegeven om vanaf juni te herbeginnen. Intussen mogen de clubs ook alweer trainen mét contact. Op de planning staan eerst twee inhaalwedstrijden: Man City - Arsenal en Aston Villa - Sheffield United. Vanaf het weekend van 20 juni volgt de eerste volledige speeldag, gespreid over drie dagen. De Engelse topklasse hoopt voor 1 augustus het volledige programma achter gesloten deuren af te werken. Voor Liverpool volstaan twee zeges om de titel te veroveren. In Italië hakte de minister van Sport na een onderhoud met de top van de Italiaanse voetbalbond en de Lega Serie A de knoop door om te herstarten op 20 juni. Er zijn nog twaalf speeldagen te gaan. In de titelstrijd leidt Juventus met één punt op Lazio. (KTH/BF)

