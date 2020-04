Exclusief voor abonnees Premier League-clubs willen seizoen afmaken 18 april 2020

Zoals gedacht. De twintig clubs in de Premier League zijn vastbesloten het seizoen af te maken. Daar werden ze het gisteren tijdens een videoconferentie over eens. Tegen de verwachting in werd er geen deadline voor het einde van de competitie vastgelegd. "Want dat zou louter speculatief zijn." Het idee om te bezuinigen op de spelerslonen kwam evenmin op tafel. "Net als andere bedrijven en industrieën werken wij en onze clubs aan complexe scenario's om deze coronacrisis door te komen", verklaarde een woordvoerder van de Premier League. "Ons doel is ervoor te zorgen dat we in staat zijn het spel te hervatten, wanneer dat veilig is en we daarvoor de volle steun van de regering hebben." In totaal zijn er nog 92 wedstrijden af te werken, negen of tien per club.

