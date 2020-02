Exclusief voor abonnees Premier League betaalt 11,8 miljoen euro voor Hawk-Eye 04 februari 2020

In Engeland functioneert doellijntechnologie tot ieders tevredenheid. Alle clubs van de Premier League stemden ermee in om de technologie in te voeren. Vervolgens ging de Premier League als overkoepelende organisatie onderhandelen met Hawk-Eye. Er werd een contract afgesloten voor alle clubs, met inbegrip van de installatie van camera's in het stadion. De totale kost voor de 20 clubs van de Premier League bedraagt 10 miljoen pond (11,8 miljoen euro), voor een contract van 5 jaar. Elke club uit de Premier League betaalt 475.000 pond (560.000 euro) voor de overeenkomst van 5 jaar.

