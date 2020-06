Exclusief voor abonnees Premier geeft feestende jongeren uitbrander 25 juni 2020

"Waarschijnlijk denken jongeren die zaterdag een feestje bouwen dat ze minder vatbaar zijn voor Covid-19. Dat is niet juist. Het virus is niet onschadelijk voor jongvolwassenen. Zulke geïmproviseerde feestjes zorgen voor een snellere verspreiding van het virus." Premier Sophie Wilmès (MR) begon haar persconferentie gisteren met een stevige uitbrander voor al wie de afgelopen nachten de remmen losliet. "Ze riskeren maanden aan collectieve inspanning op de helling te zetten. Direct, omdat ze zelfs de meest elementaire gezondheidsregels niet in acht nemen. En indirect, omdat die beelden woede, onbegrip en teleurstelling oproepen bij de rest van de bevolking. Vooral bij wie de regels al sinds het begin van de epidemie nauwgezet volgt." Wilmès roept op om vol te houden. "Anders raken we niet aan het einde van de coronacrisis." (ARA)

