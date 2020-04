Premie voor wie bleef werken komt er allicht niet Astrid Roelandt

24 april 2020

04u59 1740 De Krant De premie voor wie in volle coronacrisis aan de slag bleef in bijvoorbeeld een supermarkt komt er allicht niet. Ook of de premie voor het zorgpersoneel er nog komt is hoogst onzeker. Werkgevers en vakbonden hebben zich daar intussen ook bij neergelegd: "Er zijn andere prioriteiten om het personeel en de bedrijven overeind te houden."

Begin april werd het idee gelanceerd om het zorgpersoneel een financieel duwtje in de rug te geven. Er werd toen gesproken over een premie van rond de 1.000 euro per persoon, te betalen door het Riziv. Daarnaast had minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) voorgesteld om ook voor werknemers uit andere sectoren die nu veel meer moesten presteren dan gewoonlijk een premie mogelijk te maken. Bedrijven zouden de kans krijgen om hun werknemers een bonus van maximaal 1.000 euro toe te kennen zonder dat daarop sociale lasten of belastingen betaald moeten worden. Dat is dus geen overheidspremie.

Drie weken later heeft niemand daar nog iets van gehoord. Het stropt bij de uitwerking van de premie voor de zorgsector, en dus is het ook niet te verantwoorden dat er voor die andere groep wel een extraatje komt, weliswaar gefinancierd door de werkgevers zelf. Niet dat iemand zich verzet tegen het idee om de zorgverleners een bonus te geven, maar de uitwerking ervan is geen evidentie - toch niet als die ook juridisch overeind moet blijven. "De vraag is steeds: waar trek je de grens? Wie wel, wie niet?"

Moment gemist

Volgens sommigen liep het spaak op het overlegcomité met de regionale regeringen. "De bedoeling was dat zij de premie zouden financieren voor wie in een rusthuis werkt, want dat is een Vlaamse bevoegdheid. Maar dat lag moeilijk." Binnen de Vlaamse regering wordt dat met klem ontkend. "We hebben nooit een concreet voorstel gezien."

De meesten verwachten dat er uiteindelijk niets meer van komt, zeker aangezien er binnenkort weer meer mensen aan de slag mogen. De vakbonden en werkgevers zijn alvast geen vragende partij meer. “Er zijn andere prioriteiten.”

