Exclusief voor abonnees Premie voor top Nyrstar 04 oktober 2019

00u00 0

De voorzitter en vier andere toplui van zinksmelter Nyrstar kregen de voorbije maanden in alle stilte nog een riante bonus, omdat ze aan boord bleven tijdens de redding van het bedrijf. In totaal ging het om 3,19 miljoen Zwitserse frank of omgerekend 2,9 miljoen euro. Het hoogste bedrag, 1,5 miljoen Zwitserse frank, was voor de pas vertrokken topman Hilmar Rode, schreef 'De Tijd'.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis