Prehistorische mens was een melkmuil 21 september 2019

Onderzoekers troffen melkeiwitten (BLG of Beta Lactoglobuline) aan in het tandplak van zeven Britse boeren die 6.000 jaar geleden op de aarde rondliepen. Dat is tot dusver het oudste bewijs ter wereld dat mensen zo vroeg al zuivelproducten gebruikten. "Het moet ook al wijdverspreid zijn geweest", aldus hoofdonderzoeker Sophy Charlton. "We vonden het eiwit op de tanden van mensen uit drie verschillende neolithische plekken, zowel in het zuiden van Engeland als in de East Midlands."

