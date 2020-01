Exclusief voor abonnees Precies 'Cordon' 13 januari 2020

Het lijkt wel rechtstreeks uit de VTM-serie 'Cordon' geplukt. Grote containers in het centrum van de Duitse stad Dortmund moesten gisterochtend vermijden dat mensen het centrum nog in liepen. Ruim 14.000 inwoners waren voordien geëvacueerd uit hun huizen. Reden: het onschadelijk maken van minstens twee explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Twee bommen lagen in de buurt van ziekenhuizen. De patiënten werden zaterdagavond al geëvacueerd. Voordat met de ontmanteling van de explosieven werd begonnen, controleerden 370 medewerkers van de gemeente huis-aan-huis of iedereen was vertrokken. Met drones hield de politie daarna in de gaten of er inbrekers waren die in de verlaten stad hun slag wilden slaan. Gisternamiddag kon de eerste bom worden ontmanteld. Dortmund is de grootste stad in het Ruhrgebied. Vanwege de industrie in dat gebied lieten de geallieerden daar in de oorlog verschillende keren hun bommen vallen.

