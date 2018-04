Praten vissen met elkaar? 07 april 2018

Ja, maar dat doen ze volgens het Nederlandse Quest-magazine vooral in lichaamstaal: "Ze spreiden bijvoorbeeld hun vinnen, zetten hun keel op en gaan licht voorover hangen in het water om een ander te intimideren. Sommige vissoorten veranderen van kleur om een boodschap zoals 'Ik ben boos' of 'Ik zoek een partner' door te geven. Een klein aantal gebruikt elektrische signalen, licht of geursignalen om een soortgenoot aan te trekken of vijanden weg te jagen. Tot slot zijn er vissen die met elkaar communiceren door 'gewoon' geluiden te maken. Ze 'praten' door middel van gegrom, gekwetter en geluiden die klinken als 'pop'. Ze maken deze geluiden niet met hun bek, maar bijvoorbeeld door hun zwemblaas te laten trillen. Ook zijn er soorten die hun botten laten trillen om geluid te maken." (StV)

