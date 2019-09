Exclusief voor abonnees Praten over top 5, dromen van (veel) meer WK TIJDRIJDEN: EVENEPOEL WIL NOG EEN KEER SCHITTEREN 24 september 2019

00u00 0 De Krant "Ik ben een winnaar." Remco Evenepoel (19) herhaalde het nóg maar eens op de laatste persconferentie voor het WK tijdrijden in Yorkshire. Schrik dus niet, mocht hij morgen na de Europese titel ook de regenboogtrui veroveren. Zelf houdt hij het bij een mooie top vijf. "Maar als het níet lukt, zal ik niet ontgoocheld zijn."

"Ik denk dat Evenepoel de absolute topfavoriet is. Remco is een landgenoot, maar uiteraard ook een concurrent." Het zijn niet wíj die het verzinnen. We citeren uit het officiële communiqué van Lotto-Soudal met voorbeschouwende quotes van Victor Campenaerts voor het WK tijdrijden. 'De kleine' ging er gisteravond op de laatste persconferentie in zaal Pioneer van het Mercure Fairfield in York, uitvalsbasis van de Belgen, zowaar even bij blozen. "Altijd mooi als iemand zoals Victor dat zegt. Maar ik laat me nergens op vastpinnen. Dit is het WK. Meer dan 500 hoogtemeters, dat kan tellen. En... 54 kilometer. Nooit eerder moest ik zo lang 'stoempen' in een tijdrit - bij de junioren kwam ik hooguit aan 20 kilometer. Benieuwd hoe mijn lichaam op die afstand zal reageren. Ik zie wel waar het schip strandt. Het wordt één grote ontdekkingstocht."

Ontdekken: het werd de rode draad doorheen zijn debuutjaar als prof. Evenepoel ontdekte gretig. En snel. Zes keer, won hij al. "Wat maakt dat ik zonder stress aan de start verschijn. Wat er ook gebeurt: mijn seizoen kan nu al niet meer stuk." Bij die zes zeges: de Clásica San Sebastián, WorldTour-niveau. En... het EK tijdrijden in Alkmaar. Waar hij de maat nam van Asgreen en Affini. Dat zijn natuurlijk geen Dumoulins, Dennissen of Campenaertsen. Maar toch.

Morgen komen er nog een paar zwaardere kalibers bij. En zal pas écht duidelijk worden waar hij op zijn prille leeftijd al mondiaal staat in één van zijn favoriete disciplines. "Elke koers was een test. Ook deze. Jullie kennen mijn ingesteldheid: ik ben een winnaar. Ik wil het zo goed mogelijk doen. Zo ver mogelijk geraken. Altijd en overal."

Daaróm net. Tuurlijk hoopt hij, nog één keer in dit wonderjaar, op een fraai resultaat. Wat hij precies in gedachten heeft? "Hoeveel renners starten er? (lacht) Euh... zeker niet laatste worden. Neen, serieus: top vijf zou mooi zijn", klinkt het vrankweg. Het is wat we zelf voorzichtig vooropstellen. In de stellige zekerheid dat die winnaar in Evenepoel toch héél stiekem van meer droomt.

Jongste ooit

Laten we daar even stoutweg aan meedoen: Evenepoel kan met z'n 19 jaar en 241 dagen de jongste wereldkampioen tijdrijden ooit worden (Michael Rogers was 23 jaar en 293 dagen oud in Hamilton 2003). Om dan toch weer snel met de voeten op de grond te belanden. En hem met niet méér druk op te zadelen dan nodig. "Kijk, ik heb speciaal toegewerkt naar deze tijdrit. Hopelijk valt alles nu in de juiste plooi. Fysiek voel ik me in deze fase van het seizoen in elk geval nog goed. Maar of dat goed genoeg is voor een topprestatie? (grijnst) Afspraak morgennamiddag."