Praet verlengt bij Sampdoria OFFICIEEL 30 november 2018

00u00 0

Hij kon rekenen op heel wat interesse - AS Roma, Inter, AC Milan, Sevilla en Newcastle - maar uiteindelijk koos Dennis Praet ervoor om zijn contract bij Sampdoria met één jaar te verlengen, tot 30 juni 2021. De 24-jarige middenvelder ruilde in de zomer van 2016 Anderlecht in voor de club uit Genua, waar hij uitgroeide tot een sterkhouder. Intussen speelde de Gouden Schoen van 2014 al 80 keer in het shirt van de Blucerchiati. In de Serie A staat Sampdoria 12de. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN